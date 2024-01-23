«Я его примерил, удобно»: Певец Шура купил себе роскошный гроб — он тщательно готовится к своей смерти

Российский эстрадный певец и автор песен Александр Медведев, более известный общественности как Шура, заранее приобрел себе место на Кузьминском кладбище Москвы. Этот решительный шаг был сделан еще в период борьбы артиста с тяжелым заболеванием несколько лет назад.

Шура решил заранее позаботиться о своем последнем пристанище

Хотя Шура справился с онкологией, он все же задумался о будущем и решил заранее позаботиться о своем последнем пристанище. Исполнитель говорит, что купил место для своего захоронения, расположенное на центральной аллее Кузьминского кладбища в столице, где, как известно, покоятся известные отечественные деятели искусств.

Шура также раскрыл, что у него даже есть гроб, он белый с золотыми элементами, подаренный фанатами. Певец отметил, что это элитный двухдверный ящик, который он уже примерил и считает его весьма удобным.

«Это двухдверный элитный ящик, примерил его, мне удобно», — говорит знаменитость.

В одном из интервью артист подчеркивал, что не боится смерти, а относится к ней скорее с иронией. Несмотря на критику со стороны поклонников, он утверждал, что живет так, как хочет, поэтому не собирается ничего и никому доказывать.