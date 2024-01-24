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«Грусть в глазах»: Валерий Меладзе узнал о смерти любимого отца прямо на концерте в Казахстане

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«Грусть в глазах»: Валерий Меладзе узнал о смерти любимого отца прямо на концерте в Казахстане
Знаменитости
Источник фото: @meladzevalerian

Несколько дней назад популярный эстрадный артист Валерий Меладзе огласил трагическое известие — его отец Шота Меладзе скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Известие о смерти близкого человека настигло исполнителя прямо посреди его выступления в Казахстане. 

Несмотря на тяжелый удар судьбы, Меладзе стойко продолжил концерт, продемонстрировав тем самым неоспоримый профессионализм.

Продюсер Жан Муканов подчеркнул, что, хотя выглядел артист очень подавленным, он все же держался из последних сил.

«Только во время исполнения «Чужестранца», при звуках дудука, заметил в его глазах грусть, хотя приписал это к сильной усталости. Видел выступления этого великолепного артиста сотни раз, и, вполне возможно, в этот момент ощущалось, что сейчас происходит что-то особенное», — отмечает Муканов.

Согласно данным средств массовой информации, Валерий отменил все предстоящие концерты из-за утраты родственника и немедленно вернулся домой с гастролей. Запланированные выступления в Алма-Ате 20, 23, 25 января были вынужденно перенесены на иные даты - 2, 4, 6 февраля.

Информационное агентство «Informing»

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