Боярская в корсете, а Синицына с глубоким декольте: звезды на премьере фильма «Мастер и Маргарита»

В Москве 23 января 2024 года состоялся премьерный показ «Мастера и Маргариты». Актеры, воплотившие персонажей в этой всеми известной истории, подобрали изысканные наряды для выхода в свет. На мероприятие в «Каро 11 октябрь» прибыли все участники фильма. Отсутствовал только Аугуст Диль (Воланд).

Были поражены образом Елизаветы Боярской

Несмотря на это, премьера была яркой и насыщенной. Актеры блеснули стильными образами. Евгений Цыганов, сыгравший Мастера, приехал с женой Юлией Снигирь, которая исполнила роль Маргариты. Екатерина Вилкова, обычно редко появляющаяся на подобных мероприятиях, тоже порадовала присутствием. Также гости были поражены образом Елизаветы Боярской, выбравшей для выхода брючный костюм, корсет, чокер.

Экс-жена Павла Табакова привлекла внимание присутствующих своим смелым образом. Софья Синицына выбрала для выхода шелковое черное платье с разрезами и глубоким декольте. На мероприятии присутствовали также Алексей Гуськов с супругой Лидией Вележевой, Влад Ценев, Леонид Ярмольник, Анна Котова, Елена Север, ЮрКисс, Анна Бегунова, Лиза Моряк, а также Александр Цыпкин, Слава Копейкин, Андрей Максимов.