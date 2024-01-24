Софья Синицына не стала скрывать свое декольте в откровенном платье

В Москве вчера прошла долгожданная премьера кинофильма «Мастер и Маргарита», в котором ключевые роли исполнили Юля Снигирь и Евгений Цыганов. Событие собрало сотни журналистов и почти полный актерский состав. Одним из самых ярких моментов вечера стало появление на красной дорожке Софьи Синицыной.

Мать дочери Павла Табакова долго не появлялась на общественных мероприятиях. Она пришла с партнером, выбрав великолепное, довольно откровенное платье с прозрачными вставками, струящейся тканью, подчеркивающей ее декольте и стройную фигуру.

Источник фото: @yasinitsyna

Актриса вернулась в свет после временного отсутствия, а ее возвращение вызвало восторг у публики.