Шик и роскошь: Юлия Снигирь появилась на красной дорожке в дизайнерском платье с кристаллами за $4 тысячи

В Москве состоялась светская премьера ленты «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина. Главные роли в картине исполнила супружеская пара Юлии Снигирь и Евгения Цыганова.

На красной дорожке актеры предстали перед публикой, вызвавши восхищение своими образами. Если Евгений предпочел темный костюм и простую футболку, то Юлия выбрала великолепное черное блестящее платье, расшитое кристаллами. Этот наряд входит в лимитированную коллекцию. Оно вызвало интерес у зрителей и журналистов.

Как оказалось, это наряд от Саши Терехова и его бренда «Sashaverse». Стоимость подобной модели может достигать от 350 до 400 тысяч рублей (примерно $4 тысячи), пишет КП.