Ксения Собчак не стала скрывать подросшего сына Платона от Максима Виторгана

Ксения Собчак сегодня поделилась с подписчиками своего микроблога фотографией 7-летнего сына Платона, которого она родила от режиссера Максима Виторгана. На снимке теледива крепко обнимает мальчика, который держит в руках игрушку.

На Собчак одет свитер серого цвета, а дополняют образ серьги и очки, в то время как ее сын одет в белую рубашку в горошек и синий стильный пуловер.

Под фотографией телеведущая написала, что сегодня «день объятий», вызвав у поклонников много положительных эмоций и одобрительных комментариев.

Собчак и Виторган, напомним, развелись в 2019 году, но, по словам самой светской львицы, им удалось сохранить хорошие отношения ради общего ребенка.