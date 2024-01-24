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Ксения Собчак не стала скрывать подросшего сына Платона от Максима Виторгана

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Ксения Собчак не стала скрывать подросшего сына Платона от Максима Виторгана
Знаменитости
Источник фото: @xenia_sobchak

Ксения Собчак сегодня поделилась с подписчиками своего микроблога фотографией 7-летнего сына Платона, которого она родила от режиссера Максима Виторгана. На снимке теледива крепко обнимает мальчика, который держит в руках игрушку. 

На Собчак одет свитер серого цвета, а дополняют образ серьги и очки, в то время как ее сын одет в белую рубашку в горошек и синий стильный пуловер.

Под фотографией телеведущая написала, что сегодня «день объятий», вызвав у поклонников много положительных эмоций и одобрительных комментариев. 

Собчак и Виторган, напомним, развелись в 2019 году, но, по словам самой светской львицы, им удалось сохранить хорошие отношения ради общего ребенка.

Информационное агентство «Informing»

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