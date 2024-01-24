«Совсем исхудала»: Обеспокоенные фанаты не узнают на фото 23-летнюю дочь Татьяны Навки — сидит на диетах

Дочь олимпийкой чемпионки Татьяны Навки опубликовала в своей социальной сети новое фото. Она предстала в откровенном наряде, привлекая внимание интернет-пользователей.

На размещенном снимке 23-летняя Александра демонстрирует свою стройную фигуру в топе и юбке, вызывая разнообразные реакции у многочисленных подписчиков. Многие фанаты заметили неприятные изменения в ее внешности, выражая беспокойство и предполагая, что она могла перейти границы в стремлении к красоте.

Источник фото: @sashazhulina

Как предполагают россияне, девушка сидит на разнообразных диетах, поскольку выглядит чересчур исхудавшей.

«Совсем исхудала, сидит на диете?», «Сильно очень похудела, на себя не похожа», — отмечают поклонники.

Однако некоторые подчеркнули, что с возрастом Александра все больше походит на свою знаменитую мать. Дочь фигуристки родилась в браке с Александром Жулиным. Она имеет американское гражданство. Татьяна же второй раз вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. От политика у Навки есть младшая дочка Надежда.