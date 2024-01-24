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«Это страшная история»: Дмитрий Дибров нелестно высказался о новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» — певица молчит

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«Это страшная история»: Дмитрий Дибров нелестно высказался о новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» — певица молчит
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Дмитрий Дибров, экс-ведущий передачи «Кто хочет стать миллионером?», высказал свое мнение относительно новой ведущей программы Юлианны Карауловой. 

Он появился в рамках телешоу «Завтрак со звездой». В ролике, опубликованном в Ютуб, он назвал участие Карауловой «страшной историей», указав на неудачный подход певицы к вопросам, пишет Стархит.

Он подчеркнул, что она слишком углубляется в детали вопросов, которые, по его мнению, могут быть зрителям малоинтересны. Дибров привел примеры, такие как количество пуговиц на камзоле Петра Первого или фразу императоров «Деньги не пахнут». Также ведущий вспомнил, что в «Кто хочет стать миллионером?» приглашались не только знаменитости, но и обычные люди. Однако обнаружилось, что аудитории были менее интересны выпуски без участия знаменитых гостей. Это обусловлено тем, что программа не только о выигрыше крупных сумм денег, но и об ошибках, совершенных участниками. 

«Это страшная история, в которой оказалась моя преемница. Сидит, копается в самом вопросе, говорил это открыто. Кому может быть интересно, сколько на камзоле у Петра Первого пуговиц? Кому из императоров принадлежат слова «деньги не пахнут»? Оно зрителям надо!? У него загуляла дочь, осточертела супруга, запил сын. Чего мы будем там сидеть и копаться?» — отметил Дибров.

Информационное агентство «Informing»

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