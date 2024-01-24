В театре не стали скрывать причину смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Саюталина

Александр Саюталин, известный актер театра, кино и телевидения, скончался в возрасте 60 лет. Причиной его неожиданной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом РГ сообщила группа компаний «ТеатрДом», с которой и сотрудничал умерший артист.

Саюталин выступал на сценах Театра им. Ленсовета, Петербургского экспериментального театра, а также трудился в театре «Балтийский дом». Его актерский путь охватывает множество проектов, включая сериал «Улицы разбитых фонарей», «Убойную силу», «Агента национальной безопасности», «Невский», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Замаячный».

На момент смерти у артиста было более ста проектов. В некрологе также отметили, что он оставил свой след в истории российского киноискусства.

Прощание с Александром Анатольевичем запланировано на четверг, 25 января. Начало в 13:30 в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, расположенном на Пискаревском проспекте, 41.