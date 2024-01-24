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«Я — гениальный артист»: Никита Джигурда не признает своей вины — он не собирается просить прощение за слитое видео

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«Я — гениальный артист»: Никита Джигурда не признает своей вины — он не собирается просить прощение за слитое видео
Знаменитости
Источник фото: @instadzhigurda

Конфликт между российской балериной Анастасией Волочковой и актером Никитой Джигурдой продолжается после появления в сети видео, на котором эпатажный шоумен целует балерину в нижнюю часть ее тела. 

В ответном интервью он отметил, что ситуация была частью так называемого художественного «перформанса» и сравнил ее с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой. Он также подчеркнул свою невиновность и отметил, что репетиция для взрослых и вечеринка с блогершей имели разный характер. 

«В данной ситуации свят и невинен, мне абсолютно не у кого прощения просить. Я — гениальный артист, поэтому пришел в образе к Вам. И хочу сказать о том, что главное отличие репетиции постановки для взрослых с богиней Анастасией Волочковой и «голой» вечеринкой Насти Ивлеевой в том, что у них тусовка коммерческая была, у нас — просто закрытая репетиция», — сказал артист. 

Джигурда обвинил бывшего водителя в утечке ролика в сеть и назвал его «Иудой». Артист выразил свое недовольство тем, что его действия могли быть восприняты Волочковой как предательство.

Информационное агентство «Informing»

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