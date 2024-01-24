Знакомая Кудрявцевой не стала скрывать: «Макаров напился и затопил квартиру»

Телеведущая Лера Кудрявцева объявила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым после 11 лет брака. Судя по слухам, пара предварительно решила, что в случае развода их общий загородный дом достанется дочери Маше. Возможно, это решение облегчит раздел имущества, так как друзья знаменитостей утверждают, что они не будут делить имущество.

Интересно, что решение Леры бросить мужа пришло после инцидента, когда Макаров, будучи пьяным, затопил квартиру.

Этот случай стал последней каплей в их браке, и теперь они сталкиваются с бракоразводным процессом. Об этом «Комсомольской правде» рассказала близкая знакомая Кудрявцевой.

«Игорь выпивал раньше, но Лера терпела. Но он потерял контроль, пока она была в отпуске, так напился, что затопил квартиру. Это и стало последней каплей», — говорит источник КП.