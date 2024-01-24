Свидетель не стал скрывать, что на питании больных Балашова экономила миллионы рублей

В Петрозаводском городском суде 22 января был допрошен важный свидетель по уголовному делу в отношении врача-диетолога Людмилы Балашовой. Она обвиняется в получении взяток на общую сумму 1,240 миллиона рублей.

Не соблюдались нормы питания больных

Свидетель, бывший управляющий компании, рассказал о неэффективности проводимых замен продуктов и удешевлении продуктового набора, что приводило к несоблюдению норм питания. Свидетель также утверждает, что Мишичев, генеральный директор ООО «Диетгрупп», требовал снижать расходы компании, осуществляя экономию на продуктах, и что данные отчетности были искажены. Больным не предоставляли говядины, а использовали говяжий фарш по низкой цене. Он также утверждает, что экономили на фруктах и молочной продукции, не соответствуя нормативам. Пациентам также предоставляли продукты с более низкой энергетической ценностью, чем указывалось в отчетах, для сокращения расходов.

Судебный процесс связан с обвинениями в нарушениях в сфере питания пациентов в Республиканской больнице имени В.А. Баранова.