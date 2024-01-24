Блогерша Ида Галич снялась в купальнике в самом дорогом отеле Дубая

Ида Галич поделилась свежим снимком в купальнике через свой микроблог.

На фото звезда предстала в черном монокини с вырезами, дополнив образ белой рубашкой и солнцезащитными стильными очками. Волосы она аккуратно собрала. На фоне виден панорамный бассейн.

В подписи Галич рассказала, что находится на 22 этаже дорогого отеля «Atlantis The Royal» в Дубае, наслаждаясь отдыхом.

Благодаря тренировкам блогер может носить откровенные наряды в любое время года

Блогер подчеркнула, что благодаря тренировкам ей по силам поддерживать стройность и носить откровенные наряды в любое время года. Она также поделилась вдохновением от тренировок с роскошным видом на Персидский залив.

Напомним, в предыдущих постах в соцести Галич откровенно рассказывала о своей беременности, набрав 22 килограмма, и о том, как она добивалась стройности через бокс, пилатес, йогу.