Блогерша Ида Галич снялась в купальнике в самом дорогом отеле Дубая

Ида Галич поделилась свежим снимком в купальнике через свой микроблог.
На фото звезда предстала в черном монокини с вырезами, дополнив образ белой рубашкой и солнцезащитными стильными очками. Волосы она аккуратно собрала. На фоне виден панорамный бассейн.
В подписи Галич рассказала, что находится на 22 этаже дорогого отеля «Atlantis The Royal» в Дубае, наслаждаясь отдыхом.
Благодаря тренировкам блогер может носить откровенные наряды в любое время года
Блогер подчеркнула, что благодаря тренировкам ей по силам поддерживать стройность и носить откровенные наряды в любое время года. Она также поделилась вдохновением от тренировок с роскошным видом на Персидский залив.
Напомним, в предыдущих постах в соцести Галич откровенно рассказывала о своей беременности, набрав 22 килограмма, и о том, как она добивалась стройности через бокс, пилатес, йогу.