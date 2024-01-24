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Блогерша Ида Галич снялась в купальнике в самом дорогом отеле Дубая

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Блогерша Ида Галич снялась в купальнике в самом дорогом отеле Дубая
Знаменитости
Источник фото: @galichida

Ида Галич поделилась свежим снимком в купальнике через свой микроблог. 

На фото звезда предстала в черном монокини с вырезами, дополнив образ белой рубашкой и солнцезащитными стильными очками. Волосы она аккуратно собрала. На фоне виден панорамный бассейн. 

В подписи Галич рассказала, что находится на 22 этаже дорогого отеля «Atlantis The Royal» в Дубае, наслаждаясь отдыхом. 

Благодаря тренировкам блогер может носить откровенные наряды в любое время года

Блогер подчеркнула, что благодаря тренировкам ей по силам поддерживать стройность и носить откровенные наряды в любое время года. Она также поделилась вдохновением от тренировок с роскошным видом на Персидский залив. 

Напомним, в предыдущих постах в соцести Галич откровенно рассказывала о своей беременности, набрав 22 килограмма, и о том, как она добивалась стройности через бокс, пилатес, йогу.

Информационное агентство «Informing»

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