«В аптеку за лекарствами»: Опечаленная Лолита Милявская высказалась после потери работы — занята нелюбимыми делами

Скандал вокруг «голой» вечеринки Насти Ивлеевой продолжает оставаться актуальным даже сейчас и сказывается негативно на карьере и репутации звезд шоу-бизнеса. Знаменитости, присутствовавшие на мероприятии, продолжают испытывать негативные последствия. Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую подвергли особо жесткой критике. Ее выступление в Раменском районе Московской области было отменено. Билеты больше не продаются, а зрителям предлагается возврат.

Лолита, выражая свое разочарование, заявила, что теперь, лишенная концертов, будет поддерживать поклонников и обновлять свою страницу в социальных сетях.

Исполнительница рассказала подписчикам, как теперь проводит будни

Исполнительница решила рассказать подписчикам, как теперь проводит будни: «Ежедневно составляю план работы на сегодня. Иногда это даже что-то нелюбимое. К примеру, выйти в холод на улицу и погулять. Мне надо маму прогуливать, она не любит тоже гулять. 7:30 — подъем, а дальше — в аптеку за лекарствами для всех членов семьи. Прямо сейчас побегу и договорюсь об анализе крови».