Раскрыты детали 5-го сезона шоу «Маска»: персонажи и дата выхода на НТВ

11 февраля 2024 года на НТВ стартует пятый сезон телешоу «Маска», где знаменитости скрывают свою личность, выступая в костюмах, а звездное жюри пытается разгадать их.

Канал представил имена 14 персонажей

Канал представил имена 14 персонажей, включая Кота, Перца, Кактуса, Арлекина, Бабочку, Мотылька и других. Все участники проекта обязаны сохранять инкогнито и не разглашать свое участие, поэтому они появляются на съемках в худи, скрывающих лица. Правила проекта также предполагают, что ни один из участников не может общаться друг с другом до финала, а каждый выступающий дает судьям подсказки о себе.

Кто будет занимать кресла жюри, пока не объявлено. Интересно, останется ли Филипп Киркоров в роли судьи после его участия в «голой» вечеринке. В любом случае премьера обещает увлекательные выступления и интриги.