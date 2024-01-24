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Продюсер РФ Рудченко признал, что Киркорова могут бойкотировать в регионах России

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Продюсер РФ Рудченко признал, что Киркорова могут бойкотировать в регионах России
Знаменитости
Источник фото: @filipkirkurovoficial

Павел Рудченко, музыкальный критик и продюсер, предположил, что бойкот Филиппа Киркорова может дальше продолжиться в российских регионах после его участия в вечеринке Насти Ивлеевой. 

Организаторы в регионах могут устроить бойкот знаменитости

В беседе с журналистами NEWS.ru он отметил, что руководители площадок и концертные организаторы могут самостоятельно принимать решения о сотрудничестве с теми или иными артистами, учитывая спрос на билеты. Ситуация с поп-королем, по мнению Рудченко, весьма двояка. Важно, пойдут ли поклонники на его концерты, но также существует вероятность, что организаторы в регионах могут устроить бойкот знаменитости. Таким образом, прежде чем пригласить к себе Киркорова, они, вероятно, «10 раз подумают».

Информационное агентство «Informing»

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