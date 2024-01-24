Не стало актера Азера Курбанова, звезды советских детских кинофильмов 1960-х годов

Скончался популярный советский актер Азер Курбанов, известный своими ролями в детских кинофильмах 50-60-х годов.

Актер дебютировал впервые на экране в 1957 году в ленте «Двое из одного квартала»

Он дебютировал впервые на экране в 1957 году в ленте «Двое из одного квартала«. В 1964 году артист сыграл главную роль в «Волшебном халате", а затем ему досталась роль принца Джафара в картине "Иностранка». Его последней работой стал проект »У моря, где мы играли», который вышел в 1967 году.

После переезда в США (1992 год) Курбанов занимался некоторое время бизнесом, предоставляя помощь с перевозками инвалидов.

О его смерти сообщил Юсиф Шейхов, ссылаясь на местные СМИ.