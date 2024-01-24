«Абсолютный релакс»: Лиза Арзамасова улетела из России без маленького сына — оставила ребенка в Москве

Звезда телесериала «Папиных дочек» Лиза Арзамасова и ее муж Илья Авербух отправились в очередной долгожданный отпуск, выбрав Дубай в качестве своего места отдыха. Актриса поделилась с армией поклонников своими впечатлениями в личном микроблоге, отмечая, что фотографии из отпуска, возможно, будут немного в расфокусе, но благодаря своему мужу, который является ее лучшим фотографом, они оба наслаждаются отпуском в абсолютном релаксе.

Мы в абсолютном релаксе и внутреннем расфокусе

«Что-то подсказывает мне, что все фото из отпуска будут в расфокусе, однако снимает меня лучший фотограф! Просто мы с ним — в абсолютном релаксе и внутреннем расфокусе», - сообщила артистка.

Некоторые подписчики удивились, что Лиза поехала на курорт без своего 2-летнего сына Льва.

Напомним, что Арзамасова и Илья Авербух воспитывают мальчика, которому в августе исполнится 3 года, а у тренера также подрастает старший сын Мартин, рожденный в предыдущем браке.