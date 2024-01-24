«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

Филипп Киркоров решил улететь в Америку, чтобы справиться со стрессом и «переждать бурю» после скандала в России, связанного с «голой« вечеринкой блогерши Ивлеевой в клубе »Мутабор» в Москве. Об этом сообщила средствам массовой информации телеведущая Екатерина Малашенко.

Она отметила, что поп-король в Штатах уже посетил концерт легендарной певицы Мадонны и приобрел ее мерчандайз. Слухи о его отъезде из РФ курсировали в Сети несколько дней, а теперь получили яркое подтверждение. Артиста впервые заметили в Нью-Йорке возле Мэдисон-Сквер-Гарден. Фотографии звезды публиковал телеграм-канал Mash.

Киркоров после громкого скандала вокруг вечеринки попытался восстановить свою репутацию

Нужно отметить, что Киркоров после громкого скандала вокруг вечеринки попытался восстановить свою репутацию, записав обращение с публичными извинениями перед всеми россиянами. Тем не менее поп-король отечественной эстрады все равно столкнулся с неприятными для него последствиями, в частности, он исчез с афиши предстоящего «Золотого Граммофона», запланированного на февраль этого года.