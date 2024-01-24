Информинг » В России » «Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке

Image 16+
«Переждать бурю»: Киркоров не грустит из-за скандала после вечеринки Ивлеевой - артист гуляет в Америке
В России
Источник фото: @kirlo1

Филипп Киркоров решил улететь в Америку, чтобы справиться со стрессом и «переждать бурю» после скандала в России, связанного с «голой« вечеринкой блогерши Ивлеевой в клубе »Мутабор» в Москве. Об этом сообщила средствам массовой информации телеведущая Екатерина Малашенко. 

Она отметила, что поп-король в Штатах уже посетил концерт легендарной певицы Мадонны и приобрел ее мерчандайз. Слухи о его отъезде из РФ курсировали в Сети несколько дней, а теперь получили яркое подтверждение. Артиста впервые заметили в Нью-Йорке возле Мэдисон-Сквер-Гарден. Фотографии звезды публиковал телеграм-канал Mash. 

Киркоров после громкого скандала вокруг вечеринки попытался восстановить свою репутацию

Нужно отметить, что Киркоров после громкого скандала вокруг вечеринки попытался восстановить свою репутацию, записав обращение с публичными извинениями перед всеми россиянами. Тем не менее поп-король отечественной эстрады все равно столкнулся с неприятными для него последствиями, в частности, он исчез с афиши предстоящего «Золотого Граммофона», запланированного на февраль этого года.

Информационное агентство «Informing»

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Ленобласти выявили туберкулез у учителя, который проводил уроки у 400 детей

Сегодня, 16:43

«Проклятие Булгакова»: В кинотеатре «Октябрь» случилось ЧП вследствие задымления — напуганных звезд эвакуировали

Сегодня, 16:33

Свидетель не стал скрывать, что на питании больных Балашова экономила миллионы рублей

Сегодня, 15:38

В Кольцово скопилась огромная очередь из людей, желающих покинуть Екатеринбург

Сегодня, 03:48

В Екатеринбурге свадьба азербайджанцев закончилась гонками на дорогущих машинах

Сегодня, 02:33

В ГИБДД не стали скрывать семь автомобилей, которые реже останавливают для проверки

Сегодня, 00:48

В Екатеринбурге учитель из Индии решил показать неприличный жест школьникам, обозвав их обезьянами

Вчера, 16:28

Ветераны СВО с инвалидностью пожаловались на отказ в госвыплатах

Вчера, 11:48

В Екатеринбурге женщине предложили провести электричество в дом за ?11 млн

Вчера, 02:33

Огромный район в Тюмени на сутки остался без отопления и горячей воды

22-01-2024, 22:08

Жители Москвы решили рассказать, что происходит на Красной площади

22-01-2024, 18:38

Бойцы СВО пожаловались, что в омском госпитале Минобороны нет колясок и тростей

21-01-2024, 13:48

Армянин рассказал, как отбил у группы соотечественников бойца СВО

21-01-2024, 11:43

В Самаре нашли пустые прилавки магазинов: нет яиц, овощей, фруктов

20-01-2024, 20:48

Погибшую в Екатеринбурге 32-летнюю женщину в квартире ждали двое сыновей

19-01-2024, 19:38

«Сейчас уже все прячутся»: репортаж РБК с улиц и из подвалов Белгорода опубликован в Сети

19-01-2024, 16:48

В зоне СВО погиб многодетный 39-летний свердловчанин

19-01-2024, 13:48

Власти РФ хотят отслеживать всех по IP

19-01-2024, 09:53

В Свердловской области решили эксгумировать тело загадочно погибшей 16-летней девочки

18-01-2024, 22:38

Выяснилось, кто такой Фаиль Алсынов и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

18-01-2024, 17:33

Новости партнеров
2023
ru-RU