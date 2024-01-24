Московские врачи рассказали о состоянии 89-летней Валентины Талызиной: коронавирус и тяжелый бронхит

Московские медики сообщают о стабильном состоянии 89-летней актрисы Валентины Талызиной, которую госпитализировали из-за коронавирусной инфекции и тяжелого бронхита. Прогнозируется, что выпишут народную артистку РСФСР домой через несколько дней.

Недавно театр имени Моссовета отменил представления с участием актрисы, которая находится в больнице с 21 января.

Ранее в СМИ сообщалось о диагнозе «бронхопневмония» и проведении теста на COVID-19, который выдал отрицательный результат.

Госпитализация Валентины Илларионовны, звезды кинофильма «Ирония судьбы», произошла прямо перед ее 89-м днем рождения.

Талызина планирует вскоре вернуться на сцену

Сама Талызина ранее рассказала, что она планирует вскоре вернуться на сцену после госпитализации. По ее словам, две постановки с ее участием запланированы на середину и конец февраля. Спектакли под названием «Пиковая дама« и »Волки и овцы» намечены на 13, 15, 21, 29 февраля 2024 года. Актриса говорит, что ее выход на сцену встречают с энтузиазмом, а публика всегда ходит на представления с удовольствием, поэтому она не может подвести поклонников.