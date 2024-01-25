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Молодая супруга Сергея Гинзбурга не стала скрывать информацию о ревности мужа

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Молодая супруга Сергея Гинзбурга не стала скрывать информацию о ревности мужа
Знаменитости
Источник фото: @sergeyginzburg

Ольга Виниченко поделилась мнением о ревности своего супруга, известного режиссера Сергея Гинзбурга. Она отметила, что не было поводов проверять его ревность, добавив, что у нее самой не возникало подобных ситуаций. 

Оставлять супруга надолго во время командировок Виниченко весьма сложно

Виниченко выразила восхищение цельностью мужа, отметив, что сложно выделить конкретные черты, поскольку она ценит его как личность в целом. Актриса пошутила, что оставлять супруга надолго во время командировок ей весьма сложно — причем не из-за ревности, а на всякий случай. 

Гинзбург ранее говорил открыто о готовности стать отцом снова. Он также выразил восхищение своей женой как личностью. 

У режиссера есть трое детей от предыдущих браков.

Информационное агентство «Informing»

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