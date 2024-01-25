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Ученые не стали скрывать: COVID-19 ускоряет старение мозга

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Ученые не стали скрывать: COVID-19 ускоряет старение мозга
Здоровье
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Исследования американских специалистов указывают на связь коронавируса с преждевременным старением клеток мозга, вызывая беспокойство в медицинском сообществе. 

Вирус в мозговых клетках умерших от COVID-19

Этот «плосковидный синдром» повышает риски развития неврологических расстройств, включая болезнь Паркинсона, считают ученые. Проведенные исследования обнаружили вирус в мозговых клетках умерших от COVID-19. В России также проводятся изучения, готовясь к возможным массовым последствиям повреждений мозговой ткани у пациентов, перенесших вирус. 

По данным клинического психолога Олеси Толстухиной, последствия коронавируса могут проявляться различными симптомами, включая нарушения памяти, усталость, эмоциональные дисбалансы и другие. Регулярные консультации с неврологом рекомендуются обязательно тем, кто перенес тяжелую форму ковида.

Информационное агентство «Informing»

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