Соседов не стал скрывать, что без него «За гранью» могут закрыть

Сергей Соседов, уволенный из программы «За гранью», высказал свое мнение о возможной судьбе шоу с новым телеведущим Тимуром Еремеевым.

Руководству канала придется извиняться

Критик сказал, что пока нет данных о рейтинге передачи с новым ведущим, но если она не будет успешной, то, вероятно, ее закроют. Музыкальный эксперт также отметил, что в случае провала Еремеева ему предложат вернуться, но он откажется.

Вероятность такого исхода мала, так как руководству канала придется извиняться перед ним.

Ранее Сергей Васильевич рассказал, что НТВ хотел превратить телешоу в серьезную программу, что привело к его увольнению из-за неправильной линии ведения.