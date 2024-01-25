Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

По информации РБК, фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана лидирует по количеству номинаций на «Оскар-2024» – всего их 13, включая сценарий, режиссуру, актерские работы.

«Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Убийцы цветочной Луны» Мартина Скорсезе также среди фаворитов. Картина Греты Гервиг «Барби» поборется за 8 «Оскаров». Эпический размах съемок и рейтинг впечатлили критиков и зрителей.

«Бедные-несчастные» оценивают как блестящий аттракцион и может получить 11 «Оскаров», а «Убийцы цветочной Луны» - выдающийся фильм, номинированный сразу в десяти категориях. «Барби» рассматривают как жизненное путешествие с принятием непростых решений, у ленты 8 номинаций.