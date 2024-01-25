Информинг » Знаменитости » Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

Image 16+
Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов
Знаменитости
Фото: @macrovector / freepik.com

По информации РБК, фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана лидирует по количеству номинаций на «Оскар-2024» – всего их 13, включая сценарий, режиссуру, актерские работы. 

«Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и «Убийцы цветочной Луны» Мартина Скорсезе также среди фаворитов. Картина Греты Гервиг «Барби» поборется за 8 «Оскаров». Эпический размах съемок и рейтинг впечатлили критиков и зрителей. 

«Бедные-несчастные» оценивают как блестящий аттракцион и может получить 11 «Оскаров», а «Убийцы цветочной Луны» - выдающийся фильм, номинированный сразу в десяти категориях. «Барби» рассматривают как жизненное путешествие с принятием непростых решений, у ленты 8 номинаций.

Информационное агентство «Informing»

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Продюсер Леонид Ярмольник не стал скрывать, почему не принял звание народного артиста

Сегодня, 14:48

«Сумасшедшая ситуация»: Звезды невольно заговорили о нависшем проклятье из-за фильма «Мастер и Маргарита»

Сегодня, 14:43

Соседов не стал скрывать, что без него «За гранью» могут закрыть

Сегодня, 14:08

Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

Сегодня, 13:58

Филипп Киркоров не стал скрывать, что за молодой брюнет полетел с ним в США

Сегодня, 13:23

«Я его не воспринимаю»: Евгений Кобылянский пролил свет на проблему SHAMAN - продюсер объяснил, почему Ярослава Дронова не любят коллеги

Сегодня, 12:38

«В любом виде»: Сергей Лазарев не тратит время зря после расставания Леры Кудрявцевой с мужем — признался ведущей в любви

Сегодня, 11:48

«Гены пальцем не раздавишь»: Поклонники удивились по поводу внешности сына Дмитрия Маликова — фото расставило все по своим местам

Сегодня, 11:23

«Выходи за меня замуж»: Панин шокировал публику неожиданным преображением — свадебное платье, фата, чулки

Сегодня, 11:03

Молодая супруга Сергея Гинзбурга не стала скрывать информацию о ревности мужа

Сегодня, 03:38

Продюсер РФ Рудченко признал, что Киркорова могут бойкотировать в регионах России

Вчера, 23:58

Раскрыты детали 5-го сезона шоу «Маска»: персонажи и дата выхода на НТВ

Вчера, 22:53

Московские врачи рассказали о состоянии 89-летней Валентины Талызиной: коронавирус и тяжелый бронхит

Вчера, 22:28

«Абсолютный релакс»: Лиза Арзамасова улетела из России без маленького сына — оставила ребенка в Москве

Вчера, 20:53

Не стало актера Азера Курбанова, звезды советских детских кинофильмов 1960-х годов

Вчера, 20:13

Ксения Собчак не стала скрывать подросшего сына Платона от Максима Виторгана

Вчера, 19:08

В театре не стали скрывать причину смерти актера из «Улиц разбитых фонарей» Саюталина

Вчера, 18:48

«Это страшная история»: Дмитрий Дибров нелестно высказался о новой ведущей «Кто хочет стать миллионером?» — певица молчит

Вчера, 17:18

«В аптеку за лекарствами»: Опечаленная Лолита Милявская высказалась после потери работы — занята нелюбимыми делами

Вчера, 16:28

Блогерша Ида Галич снялась в купальнике в самом дорогом отеле Дубая

Вчера, 15:58

Новости партнеров
2023
ru-RU