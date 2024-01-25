«Выходи за меня замуж»: Панин шокировал публику неожиданным преображением — свадебное платье, фата, чулки

Алексей Панин, скандальный российский актер театра и кино, вновь привлек внимание общественности своим участием в музыкальном видеоролике популярной американской группы. В клипе артист появился в необычном образе невесты, вызвав шок и непонимание у телезрителей.

Панин, одетый в длинное свадебное платье, тщательно проработал детали своего необычного образа, включая сетчатую вуаль, свадебное платье, белоснежные чулки, соответствующий макияж.

Источник фото: @alexeypaninn

Сюжет клипа строится вокруг одной фразы «Выходи за меня замуж», повторяющейся несколько раз в песне. В финале ролика история заканчивается благополучно для всех участников.

Напомним: Панин переехал в Штаты и там он продолжает привлекать внимание своими нестандартными поступками. Некоторые поклонники выразили сочувствие Алексею, отмечая изменения в карьере актера.