Филипп Киркоров не стал скрывать, что за молодой брюнет полетел с ним в США

Филипп Киркоров, который столкнулся с бойкотом и отменой концертов после голой вечеринки, не унывает. Он отправился на днях в США. На концерте Мадонны артиста из РФ заметили в компании загадочного мужчины, который оказался Максимом Ситником, концертным директором певца и его давним другом.

Стал постоянным спутником Филиппа

Ситник, родом из Донбасса, переехал в Москву с надеждой на успешную карьеру в модном бизнесе. Назначение его директором Киркорова вызвало удивление, так как он не является экспертом в этой области. Впервые он был замечен рядом с поп-королем два года назад. С тех пор стал постоянным спутником Филиппа, сопровождая его на шоу и гастролях.

В США мужчина активно ведет соцсети, делясь фотографиями с поклонниками.