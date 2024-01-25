«Гены пальцем не раздавишь»: Поклонники удивились по поводу внешности сына Дмитрия Маликова — фото расставило все по своим местам

Дмитрий Маликов много лет мечтал о рождении наследника, и в 2018 году его заветное желание исполнилось, пишет 7Дней.ру. Известно, что долгожданный мальчик появился в звездной семье благодаря услугам суррогатного материнства.

По слухам, артист потратил на контракт с суррогатной матерью и роды в элитной частной клинике не менее двух миллионов рублей.

Интересно: в сети на этот счет ходит очень много сплетен. К примеру, можно наткнуться на версию о том, что на самом деле Марка родила дочь исполнителя Стефания. Также есть версия, что мальчик был зачат с применением донорских материалов, а биологическими родителями ребенка являются совершенно другие люди.

Новые снимки поставили окончательную точку в данном вопросе. В сети появились фото Дмитрия с Марком.

Источник фото: @dmitriy_malikov

Как отмечают поклонники, с каждым годом Марк становится похож на своего отца. Исключение - разный цвет волос у сына и отца.

«Гены пальцем не раздавишь», «И без ДНК все понятно», - написали под фотографией фанаты.