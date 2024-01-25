Риелторы не стали скрывать, почему крошечные квартиры в Москве так дорого стоят

Квартиры-студии в России, в том числе в столице, заметно подорожали. Средняя стоимость квадратного метра в них в настоящее время выросла на 16,5%. Об этом сообщает Msk1.

Рост цен связывают, в первую очередь, с увеличением спроса, так как многие предпочитают более доступные по стоимости и небольшие квартиры. Риелтор Олег Бендриков отмечает, что россияне, сдающие в аренду жилье, также подняли цены в ответ на увеличившийся спрос. Например, сейчас студии с ремонтом площадью 23 квадратны3 метра на окраине города могут стоить 45 тыс. рублей в месяц, а квартиры в районе метро «Варшавская» – от 60 тыс. рублей в месяц.