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Риелторы не стали скрывать, почему крошечные квартиры в Москве так дорого стоят

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Риелторы не стали скрывать, почему крошечные квартиры в Москве так дорого стоят
В России
Фото: freepik.com

Квартиры-студии в России, в том числе в столице, заметно подорожали. Средняя стоимость квадратного метра в них в настоящее время выросла на 16,5%. Об этом сообщает Msk1. 

Рост цен связывают, в первую очередь, с увеличением спроса, так как многие предпочитают более доступные по стоимости и небольшие квартиры. Риелтор Олег Бендриков отмечает, что россияне, сдающие в аренду жилье, также подняли цены в ответ на увеличившийся спрос. Например, сейчас студии с ремонтом площадью 23 квадратны3 метра на окраине города могут стоить 45 тыс. рублей в месяц, а квартиры в районе метро «Варшавская» – от 60 тыс. рублей в месяц.

Информационное агентство «Informing»

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