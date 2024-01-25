«В любом виде»: Сергей Лазарев не тратит время зря после расставания Леры Кудрявцевой с мужем — признался ведущей в любви

Несколько недель назад популярная телеведущая Лера Кудрявцева публично объявила о решении развестись с молодым супругом Игорем Макаровым, от которого у нее подрастает дочь Маша. Этот шаг теледивы не остался незамеченным общественностью, и очень скоро начались слухи о возможной связи Кудрявцевой с Сергеем Лазаревым, ее предыдущим партнером.

Выразил свою любовь к Кудрявцевой

Вместе с тем, Лера не делала никаких официальных заявлений относительно этих слухов. Только недавно она разместила в социальных сетях новый видеоролик, в котором использовала забавный фильтр. Звезда получила комментарий от Лазарева. Сергей пошутил, что Лера, наконец-то, решилась показать себя поклонникам без фильтров, и выразил свою любовь к ней.

В ответ на это Кудрявцева подтвердила его слова, добавив, что знает, что певец любит ее в любом виде. Весь этот интригующий эпизод лишь усилил интерес к их отношениям и вызвал бурное обсуждение в обществе.

«Знаю, причем в любом виде», - ответила знаменитая блондинка.