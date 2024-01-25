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«Я его не воспринимаю»: Евгений Кобылянский пролил свет на проблему SHAMAN - продюсер объяснил, почему Ярослава Дронова не любят коллеги

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«Я его не воспринимаю»: Евгений Кобылянский пролил свет на проблему SHAMAN - продюсер объяснил, почему Ярослава Дронова не любят коллеги
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

В последние два года певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) стал одним из самых популярных артистов в России. Но при этом он сталкивается с неодобрением некоторых коллег по звездному цеху. Так, Евгений Кобылянский, предыдущий продюсер Григория Лепса, раскрыл причину этой неприязни. Он отмечает, что SHAMAN, будучи молодым и успешным, вызывает недоверие со стороны утвердившихся российских звезд.

Лепс поддержал SHAMAN

Продюсер подчеркнул, что Лепс был единственным, кто в свое время поддержал SHAMAN, когда ему это было нужно, в отличие от многих других звезд, отвернувшихся от молодого исполнителя-патриота. Кобылянский также добавил, что для него Ярослав - это всего лишь проект. Несмотря на неоднозначные чувства к артисту, профессиональная этика требует от него взаимодействия на сцене.

«К нему у меня весьма неоднозначное отношение. Не воспринимаю его как личность, проект для меня. Неважно. Если с человеком на одной сцене оказался, кодекс профессиональной этики меня обязывает. Я его поприветствую, буду всячески поддерживать», - говорит Кобылянский.

Информационное агентство «Informing»

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