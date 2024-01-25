Стало известно, автомобиль какой страны был первым у Владимира Высоцкого

Владимиру Высоцкому, легендарному барду и артисту, которому сегодня, 25 января, исполнилось бы 86 лет, была свойственна особая страсть к автомобилям.

Первые машины были отечественными

Его первые машины были отечественными – Волга и «копейка», подаренная отцом. С ними он попрощался вскоре из-за ДТП, пишет AutoNews. Потом пришла иномарка Renault, подаренная Мариной Влади. BMW 2500 и спортивный Mercedes-Benz 350 SLC также стали частью его автопарка. Однако страсть к машинам привела к нескольким авариям, включая разбитие любимого Mercedes.

Память о Высоцком остается в сердцах поклонников вместе с воспоминаниями о его музыке, таланте, страсти к автомобилям.