«Пугачева уже все»: Прохор Шаляпин заявил, что Примадонна себя сама себя дискредитировала

Прохор Шаляпин откровенно рассказал о том, как он едва не стал участником 5 сезона музыкального телешоу «Фабрики звезд». Изначально его рассматривали в качестве участника проекта, а художественным руководителем программы должен был стать Виктор Дробыш. Однако Дробыша «слили» в последний момент в пользу Аллы Борисовны Пугачевой.

Пугачева дискредитировала сама себя

Примадонна же решила отказать Шаляпину, а тот считает, что именно его фамилия была причиной отказа. Шаляпин утверждает, что он не понимает слово «лизоблюдство» и считает, что Пугачева дискредитировала сама себя. Впоследствии Шаляпин все же попал в шестой сезон шоу, где прошел кастинг, достиг финала, хотя сотрудничество с Дробышем не принесло больших результатов и в итоге даже закончилось скандальным расставанием.

«Шаляпин — претензия. Пугачева все время хочет быть номер один… Не будем возмущаться и понимаем, что Шаляпин — на века, а Пугачева уже все, сама себя дискредитировала. Нужно быть благодарным своей родной стране за все то, что она дала тебе», — сказал Прохор, который стал гостем шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» на Ютуб.