«Сумасшедшая ситуация»: Звезды невольно заговорили о нависшем проклятье из-за фильма «Мастер и Маргарита»

Евгений Цыганов, исполнивший роль Мастера в «Мастере и Маргарите», рассказал о чувстве, будто над ним нависло проклятие. Актер поделился своими мыслями с журналистами, отметив, что время от времени он действительно чувствует на себе какое-то проклятье. Он выразил пожелание всем чувствовать себя свободно от подобных «наваждений» и подчеркнул, что «Мастер и Маргарита» – одна из его любимых книг.

Цыганов также выразил сожаление о том, что ее автор, Михаил Булгаков, не дожил до наших дней.

Добавим, что первоначальным названием картины было «Воланд».

Заявленный бюджет при этом составляет около 1,2 миллиарда рублей. Полтора года назад Михаил Локшин пожаловался, что фильм остался без финансирования, а дорогие спецэффекты не могут быть никак завершены.

«Это сумасшедшая ситуация», — говорил режиссер.

Леонид Ярмольник, в свою очередь, заверил зрителей, что он сам был участником спектакля по этому произведению под руководством Юрия Петровича Любимова, и подчеркнул, что нет ничего страшного в том, что они пришли посмотреть новую экранизацию. А актер Алексей Гуськов, исполнивший роль барона Майгеля, выразил мнение, что перенос премьеры не связан с мистикой, а скорее всего с финансовыми аспектами.