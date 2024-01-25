Продюсер Леонид Ярмольник не стал скрывать, почему не принял звание народного артиста

Леонид Ярмольник, отметив совсем недавно свое 70-летие, рассказал в ходе шоу «Однажды» на НТВ, почему отказался от звания народного артиста РФ. В 1994 и 2004 годах ему предлагали заслуженное и народное звание, но он отказался, объяснив, что эти титулы для него потеряли свою ценность, так как теперь все артисты считаются народными.

По его словам, народными являются такие актеры, как Михаил Ульянов, Юрий Яковлев, Евгений Евстигнеев. Ярмольник напоследок подчеркнул, что в советское время эти звания приносили какие-то привилегии, но сейчас уже не играют важной роли. Артист рассказал о существующих тогда правилах, которые определяли требования к транспорту, гостинице, питанию, и даже к расстиланию красной дорожки при встрече, подчеркнув это с иронией.