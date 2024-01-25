«Сама холопка»: Лариса Лужина в очередной раз высказалась о Пугачевой — поклонники Аллы Борисовны бранят актрису

В интервью АиФ Лариса Лужина рассказала, что она столкнулась с негодованием со стороны поклонников Аллы Борисовны после того, как она назвала коллегу случайно «холопкой». Она утверждает, что ей приходилось отвечать на вопросы людей, осуждающих за оскорбительные высказывания в адрес 74-летнего кумира.

«Многие ко мне обращаются с таким вопросом: «Почему оскорбляете Пугачеву?».

Но она категорически опровергла подобные обвинения, утверждая, что о популярной певице не произносила матерных слов. Лужина подметила, что некоторые подходят к ней более мягко. Они просят воздержаться от подобных высказываний, поскольку говорят, что уважают Примадонну.

«Никогда не обзывала ее. Я сказала: если нас считает «холопами», то, возможно, сама она подпадает под это определение и сама холопка», — добавила актриса.

Добавим, что Пугачева уехала в Израиль в 2022 году. Она призвала внести ее в реестр иноагентов вслед за мужем. В своих высказываниях народная артистка назвала тех, кто не разделял ее взгляды, «холопами и рабами».