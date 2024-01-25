Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Российский поп-король Филипп Киркоров получил 30 млн рублей за участие в новогоднем выпуске телепрограммы «ЧБД», однако данный эпизод так и не вышел в эфиры из-за скандала на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Об этом сообщил продюсер Артур Азизбекян.

После резонанса вокруг вечеринки с участием Киркорова блок с ним был вырезан из телепрограммы

По его словам, артист снялся в программе вместе с другими знаменитостями, но после резонанса вокруг вечеринки с его участием блок с Киркоровым был вырезан буквально за два дня до Нового года.

«Голая» вечеринка, прошедшая в декабре в Москве, вызвала общественный резонанс. Это мероприятие привлекло внимание депутатов, артистов и даже российских военнослужащих.