МИД Украины не стал скрывать протест HBO за съемки Милоша Биковича в сериале «Белый лотос»

Украинское Министерство иностранных дел выразило свое негодование в адрес телеканала HBO и Warner Bros. Discovery за участие в фильме сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича. Речь идет о съемках сериала «Белый лотос».

МИД Украины выдвинул вопрос о том, правомерно ли сотрудничество с человеком, который поддерживает геноцид

В своем обращении, опубликованном в социальной сети, МИД выдвинул вопрос о том, правомерно ли сотрудничество с человеком, который поддерживает геноцид, нарушая международное право и выражая поддержку России «с начала полномасштабного вторжения».

Бикович, напомним, получил паспорт РФ в 2021 году. Он снялся в нескольких успешных кинопроектах в России. Его участие в третьем сезоне «Белого лотоса» вызвало бункт в украинском обществе.