Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская не стала скрывать негодование по поводу сбежавших артистов

Депутат Госдумы РФ от республики Татарстан Елена Ямпольская высказалась о задержании отечественной рок-группы «Би-2» в Таиланде. Она отметила, что у скандального коллектива не было разрешения на работу, предположив, что их концерт, возможно, проходил в подземном переходе либо же под окнами богатых тайцев.

Это, кстати, далеко не первый случай, когда Ямпольская упоминает «Би-2». В 2022 году политик первой сообщила об отмене их концерта в Казани, вызвав своим заявлением смятение у организаторов.

Депутат ранее также высказывала негативное отношение к другим сбежавшим из РФ артистам, включая Артура Смольянинова*, который на территории страны был признан иностранным агентом.