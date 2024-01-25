«Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы

Украинская певица и экс-народный депутат Верховной рады Украины Таисия Повалий представила общественности свою новую композицию. Премьера новинки состоялась на концерте в Москве. Песня, посвященная любви к России, выражает сильные чувства исполнительницы к стране. В тексте артистка также вспоминает о русских бойцах, которые не вернулись домой, выражая свое уважение к ним.

«Россия, как жизнь, мне в награду дана, Россией живу и Россию люблю - молитва моя и надежда», — поет артистка.

После начала спецоперации в Украине Повалий вместе с мужем покинула Киев и поселилась в съемной квартире в российской столице

После начала спецоперации в Украине Повалий вместе с мужем покинула Киев и поселилась в съемной квартире в российской столице, а затем перевезла кошку и мать туда из Украины. Певица приняла решение о переезде, подчеркивая, что ее сердце подсказывало сделать такой шаг.

В связи с этим на родине звезда столкнулась с яростной критикой. Украинцы в Сети пристыдили Таисию за то, что предала свою родину и расхваливает Россию.