Информинг » Знаменитости » «Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы

«Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы

Image 16+
«Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы
Знаменитости
Источник фото: @fantaisiia

Украинская певица и экс-народный депутат Верховной рады Украины Таисия Повалий представила общественности свою новую композицию. Премьера новинки состоялась на концерте в Москве. Песня, посвященная любви к России, выражает сильные чувства исполнительницы к стране. В тексте артистка также вспоминает о русских бойцах, которые не вернулись домой, выражая свое уважение к ним.

«Россия, как жизнь, мне в награду дана, Россией живу и Россию люблю - молитва моя и надежда», — поет артистка.

После начала спецоперации в Украине Повалий вместе с мужем покинула Киев и поселилась в съемной квартире в российской столице

После начала спецоперации в Украине Повалий вместе с мужем покинула Киев и поселилась в съемной квартире в российской столице, а затем перевезла кошку и мать туда из Украины. Певица приняла решение о переезде, подчеркивая, что ее сердце подсказывало сделать такой шаг. 

В связи с этим на родине звезда столкнулась с яростной критикой. Украинцы в Сети пристыдили Таисию за то, что предала свою родину и расхваливает Россию.

Информационное агентство «Informing»

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Актер, сыгравший Ералаша в «Слове пацана», не стал скрывать правду о съемках

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская не стала скрывать негодование по поводу сбежавших артистов

Сегодня, 21:43

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Сегодня, 21:03

Стало известно, автомобиль какой страны был первым у Владимира Высоцкого

Сегодня, 19:58

«Сама холопка»: Лариса Лужина в очередной раз высказалась о Пугачевой — поклонники Аллы Борисовны бранят актрису

Сегодня, 18:28

«Пугачева уже все»: Прохор Шаляпин заявил, что Примадонна себя сама себя дискредитировала

Сегодня, 16:18

Продюсер Леонид Ярмольник не стал скрывать, почему не принял звание народного артиста

Сегодня, 14:48

«Сумасшедшая ситуация»: Звезды невольно заговорили о нависшем проклятье из-за фильма «Мастер и Маргарита»

Сегодня, 14:43

Соседов не стал скрывать, что без него «За гранью» могут закрыть

Сегодня, 14:08

Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

Сегодня, 13:58

Филипп Киркоров не стал скрывать, что за молодой брюнет полетел с ним в США

Сегодня, 13:23

«Я его не воспринимаю»: Евгений Кобылянский пролил свет на проблему SHAMAN - продюсер объяснил, почему Ярослава Дронова не любят коллеги

Сегодня, 12:38

«В любом виде»: Сергей Лазарев не тратит время зря после расставания Леры Кудрявцевой с мужем — признался ведущей в любви

Сегодня, 11:48

«Гены пальцем не раздавишь»: Поклонники удивились по поводу внешности сына Дмитрия Маликова — фото расставило все по своим местам

Сегодня, 11:23

«Выходи за меня замуж»: Панин шокировал публику неожиданным преображением — свадебное платье, фата, чулки

Сегодня, 11:03

Молодая супруга Сергея Гинзбурга не стала скрывать информацию о ревности мужа

Сегодня, 03:38

Продюсер РФ Рудченко признал, что Киркорова могут бойкотировать в регионах России

Вчера, 23:58

Раскрыты детали 5-го сезона шоу «Маска»: персонажи и дата выхода на НТВ

Вчера, 22:53

Московские врачи рассказали о состоянии 89-летней Валентины Талызиной: коронавирус и тяжелый бронхит

Вчера, 22:28

«Абсолютный релакс»: Лиза Арзамасова улетела из России без маленького сына — оставила ребенка в Москве

Вчера, 20:53

Не стало актера Азера Курбанова, звезды советских детских кинофильмов 1960-х годов

Вчера, 20:13

Новости партнеров
2023
ru-RU