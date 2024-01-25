«Щедрое предложение»: Гримёр Шуры из «Би-2» заявила о домагательствах музыканта — предложил уединиться после концерта

Россиянка, работавшая гримером на концерте рок-коллектива «Би-2», обратилась с жалобой на харассмент от музыканта Шуры.

В ролике, который вышел в телаграм-канале «Неопра, блин!», девушка рассказала о харассменте

В недавнем ролике, который вышел в телаграм-канале «Неопра, блин!», она честно рассказала, что ей часто делали комплименты, а после одного из концертов Шура и вовсе, не стесняясь, предложил ей провести вечер вдвоем. Девушка отметила, что она отказалась от такого «щедрого предложения» и решила поделиться этим рассказом в соцсетях. Также экс-помощница подчеркнула, что она всегда старается максимально сохранять тактичность в подобных ситуациях.

Событие произошло после того, как «Би-2« покинули территорию России, отказавшись выступать на фоне баннера »Zа президента!».

«Сначала радуешься, что работаешь гримером «Би-2», но после…», — пишет девушка под кадрами.