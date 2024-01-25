«Выглядит на 30»: Веру Брежневу захейтили за новые кадры дочки в откровенном наряде — 14 летняя Сара блеснула грудью

Дочь Веры Брежневой появилась на новых кадрах в откровенном наряде. Девушка, которой исполнилось 14 лет, устроила фотосессию, примерив несколько образов. Дочь певицы предстала в белой шубе и облегающем мини-платье с глубоким декольте и полупрозрачными вставками, пишет Bimru.

У ребенка забрали детство

Но поклонники высказали мнение, что в таком виде юной школьнице появляться на публике негоже. Тем более учитывая то, что образ взрослой дамы очень сильно старит ее.

«Не слишком?», «Ей всего 14, а такие фото?», «Выглядит на 30», «У ребенка забрали детство».

Сара является дочерью Веры Брежневой и предпринимателя Михаила Кипермана.

Ранее Вера Брежнева была замужем за Михаилом Киперманом и Виталием Войченко, а в 2015 году стала женой известного российского продюсера Константина Меладзе, с которым рассталась в прошлом году. У нее также есть 22-летняя дочь Соня, отцом которой является Виталий Войченко и которую удочерил Михаил Киперман, дав ей свою фамилию.