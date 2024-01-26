Информинг » Знаменитости » Приличная сумма: Назван размер гонораров 35-летнего российского актера Александар Петрова

Приличная сумма: Назван размер гонораров 35-летнего российского актера Александар Петрова

Image 16+
Приличная сумма: Назван размер гонораров 35-летнего российского актера Александар Петрова
Знаменитости
Источник фото: @actorsashapetrov

В настоящее время актер получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день

Российский актер Александр Петров раскрыл размер своего гонорара. По информации 76.ru, год назад за смену в кино ему платили полмиллиона рублей, а в настоящее время он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также является членом труппы театра имени Ермоловой в Москве, где за выход на сцену он получает до 100 тыс. рублей. Он участвует в спектакле «Петя и волк». Сообщается, что всем актерам платят непосредственно «за выход». Кроме того, артист заработал неплохо на рекламных контрактах с крупными брендами за последние несколько лет. 

Поэтому неудивительно, что в декабре минувшего года Телеграм-канал «Светский хроник» сообщил, что Петров выставил на продажу свою московскую квартиру. Речь идет о двухуровневом пентхаусе. Там есть терраса, сауна, гамак-сетка. Стоимость роскошного столичного жилья оценивается в 57 млн рублей. При этом стартовая цена была установлена на уровне 63 млн рублей.

Информационное агентство «Informing»

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
МИД Украины не стал скрывать протест HBO за съемки Милоша Биковича в сериале «Белый лотос»

Вчера, 23:28

«Щедрое предложение»: Гримёр Шуры из «Би-2» заявила о домагательствах музыканта — предложил уединиться после концерта

Вчера, 23:03

«Выглядит на 30»: Веру Брежневу захейтили за новые кадры дочки в откровенном наряде — 14 летняя Сара блеснула грудью

Вчера, 22:38

«Россией живу, Россию люблю»: Покинувшая Киев Таисия Повалий расхваливает РФ — певицу яростно раскритиковали украинцы

Вчера, 22:18

Депутат Госдумы от Татарстана Ямпольская не стала скрывать негодование по поводу сбежавших артистов

Вчера, 21:43

Продюсер Азизбекян не стал скрывать, что Филипп Киркоров получил 30 млн за отмененное шоу

Вчера, 21:03

Стало известно, автомобиль какой страны был первым у Владимира Высоцкого

Вчера, 19:58

«Сама холопка»: Лариса Лужина в очередной раз высказалась о Пугачевой — поклонники Аллы Борисовны бранят актрису

Вчера, 18:28

«Пугачева уже все»: Прохор Шаляпин заявил, что Примадонна себя сама себя дискредитировала

Вчера, 16:18

Продюсер Леонид Ярмольник не стал скрывать, почему не принял звание народного артиста

Вчера, 14:48

«Сумасшедшая ситуация»: Звезды невольно заговорили о нависшем проклятье из-за фильма «Мастер и Маргарита»

Вчера, 14:43

Соседов не стал скрывать, что без него «За гранью» могут закрыть

Вчера, 14:08

Какие фильмы претендуют на «Оскар-2024»: Список фаворитов

Вчера, 13:58

Филипп Киркоров не стал скрывать, что за молодой брюнет полетел с ним в США

Вчера, 13:23

«Я его не воспринимаю»: Евгений Кобылянский пролил свет на проблему SHAMAN - продюсер объяснил, почему Ярослава Дронова не любят коллеги

Вчера, 12:38

«В любом виде»: Сергей Лазарев не тратит время зря после расставания Леры Кудрявцевой с мужем — признался ведущей в любви

Вчера, 11:48

«Гены пальцем не раздавишь»: Поклонники удивились по поводу внешности сына Дмитрия Маликова — фото расставило все по своим местам

Вчера, 11:23

«Выходи за меня замуж»: Панин шокировал публику неожиданным преображением — свадебное платье, фата, чулки

Вчера, 11:03

Молодая супруга Сергея Гинзбурга не стала скрывать информацию о ревности мужа

Вчера, 03:38

Продюсер РФ Рудченко признал, что Киркорова могут бойкотировать в регионах России

24-01-2024, 23:58

Новости партнеров
2023
ru-RU