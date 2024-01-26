Приличная сумма: Назван размер гонораров 35-летнего российского актера Александар Петрова

В настоящее время актер получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день

Российский актер Александр Петров раскрыл размер своего гонорара. По информации 76.ru, год назад за смену в кино ему платили полмиллиона рублей, а в настоящее время он получает от 500 до 700 тысяч рублей за один съемочный день. Помимо работы в кино, Петров также является членом труппы театра имени Ермоловой в Москве, где за выход на сцену он получает до 100 тыс. рублей. Он участвует в спектакле «Петя и волк». Сообщается, что всем актерам платят непосредственно «за выход». Кроме того, артист заработал неплохо на рекламных контрактах с крупными брендами за последние несколько лет.

Поэтому неудивительно, что в декабре минувшего года Телеграм-канал «Светский хроник» сообщил, что Петров выставил на продажу свою московскую квартиру. Речь идет о двухуровневом пентхаусе. Там есть терраса, сауна, гамак-сетка. Стоимость роскошного столичного жилья оценивается в 57 млн рублей. При этом стартовая цена была установлена на уровне 63 млн рублей.