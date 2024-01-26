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«Все десять подмосковных концертов»: В Чехове тоже отменили выступление Лолиты — несчастная певица осталась без гастролей

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«Все десять подмосковных концертов»: В Чехове тоже отменили выступление Лолиты — несчастная певица осталась без гастролей
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Певица Лолита Милявская объявила об отмене всех десяти концертов своего юбилейного тура в Подмосковье. Ранее информация поступила о сохранении выступления в подмосковном Чехове 20 февраля. Концерты были запланированы в десяти городах региона, включая Люберцы, Орехово-Зуево, Чехов. Причины отмены не были озвучены. 

«Все десять подмосковных концертов в рамках юбилейного тура отменены», – сказано в публикации агентства ТАСС. 

Хотя СМИ еще вчера писали, что в подмосковном Чехове не отменяется запланированное на 20 февраля сольное выступление исполнительницы. Как сообщалось, мероприятие должно было состояться в культурно-творческом центре «Дружба». 

«Приезжайте и покупайте билеты, концерт не был отменен», - говорила сотрудница концертной площадки. 

Решение об отмене концерта в Чехове, как считают интернет-пользователи, вызвано недавним скандалом на «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, где Лолита Милявская также присутствовала. После мероприятия певицу и других участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей, что привело к отмене гастролей и вырезанию ее номеров из новогодних программ.

Информационное агентство «Informing»

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