Леонид Ярмольник не в восторге от «Мастера и Маргариты»

Леонид Ярмольник, сыгравший роль в новой киноверсии романа «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова, признал, что он не полностью разобрался в этом легендарном мистическом романе. Актер не считает себя критиком, который раскладывает все по полочкам, и отметил, что ему трудно разгадать загадки вселенной Булгакова.

«Впервые роман прочитал, когда учился в школе, ****** (ничего) не понял. Перечитал на «Таганке» в 1976 году. Не буду выпендриваться. Есть много вещей, которые в силу недостатка знаний и образования не понимаю. Иногда мне подсказывают люди, которые в этом разбираются», — честно говорит знаменитость.

Артист также подчеркнул уникальность языка и видения мира в произведениях писателя, который тесно переплетается с историей и жизнью самого автора. В фильме Ярмольник исполнил роль доктора Стравинского. Он заявил, что роль была ему близка из-за схожести с героем. Актер также выразил надежду, что новая картина подтолкнет российских зрителей к прочтению книги и погружению в загадочный мир «Мастера и Маргариты».