Маслова не стала скрывать минусы экранизации «Мастера и Маргариты»

Кинокритик Наталья Маслова выразила двоякое впечатление от новой экранизации знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Она отметила в беседе с порталом Фонтанка, что в этом фильме соблюдены многие моменты, верные оригиналу, однако особое внимание уделено любовной линии, которая в произведении Булгакова не была основной.

Критик также подчеркнула отсутствие характерного юмора, а также «дуракаваляний» персонажей, таких как Бегемот, Коровьев, Азазелло. Также Маслова обратила особое внимание на качество компьютерной графики, которая сравнялась с голливудскими блокбастерами.

Эксперт подняла вопрос о том, понравятся ли эти эффекты телезрителям.