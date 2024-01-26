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Маслова не стала скрывать минусы экранизации «Мастера и Маргариты»

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Маслова не стала скрывать минусы экранизации «Мастера и Маргариты»
Знаменитости
Источник фото: YouTube

Кинокритик Наталья Маслова выразила двоякое впечатление от новой экранизации знаменитого романа «Мастер и Маргарита». Она отметила в беседе с порталом Фонтанка, что в этом фильме соблюдены многие моменты, верные оригиналу, однако особое внимание уделено любовной линии, которая в произведении Булгакова не была основной. 

Критик также подчеркнула отсутствие характерного юмора, а также «дуракаваляний» персонажей, таких как Бегемот, Коровьев, Азазелло. Также Маслова обратила особое внимание на качество компьютерной графики, которая сравнялась с голливудскими блокбастерами. 

Эксперт подняла вопрос о том, понравятся ли эти эффекты телезрителям.

Информационное агентство «Informing»

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