Экстрасенс Райдос не стала скрывать, что предсказала смерть Шепсу

Экстрасенс Виктория Райдос, являющаяся победительницей «Битвы экстрасенсов» и гостьей телешоу «Алена, блин!» на Ютуб-канале, рассказала ведущей о своих способностях и шокирующих предсказаниях.

Знает дату и причину своей смерти

Она утверждает, что предсказала смерть своего коллеги, победителя «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса, но отметила, что тот сам не знает дату своей смерти. Райдос также добавила, что она знает дату и причину своей смерти, но это нисколько не печалит ее и не пугает. Она подчеркнула также, что тот, кто не боится смерти, по-настоящему живет.

Кроме того, экстрасенс утверждает, что может «увидеть» год смерти человека, проведя определенную работу после непродолжительного общения с ним.