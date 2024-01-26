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«Кто она вообще такая»: Лоза опустил Вайкуле — обозвал Лайму варьетешной латышской артисткой

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«Кто она вообще такая»: Лоза опустил Вайкуле — обозвал Лайму варьетешной латышской артисткой
Знаменитости
Источник фото: @laima_vaikule_official

Лайма Вайкуле вызвала скандал, высказав свои сомнения в творчестве Раймонда Паулса, заявив, что он списывал хиты с западных композиций. В ответ Лоза назвал ее «барной певичкой» и заявил, что она не имеет права критиковать создателей. Он подчеркнул, что исполнители могут заменять друг друга, но без авторов не было бы произведений. 

Он выразил уважение к Паулсу как к талантливому и самобытному композитору, отметив, что хиты Паулса прекрасно звучат в исполнении разных певцов. 

«Варьетешная латышская артистка. Боже мой, что с ней все носитесь?! Воспринимать ее слова всерьез и их анализировать нельзя. Кто она вообще такая, чтобы Раймонда Паулса трогать? Он — великий автор. А она? Просто смешно говорить в его сторону что-либо. Есть люди, которые создают, авторы. Композитор ни ноты не напишет — не будет этой песни. А если Вайкуле не спела бы хит Паулса, его спел бы кто-либо другой. Разницу чувствуете?! », - высказался он. 

Нужно отметить, что ранее сам Паулс отреагировал на заявления Вайкуле, назвав их «бредом».

Информационное агентство «Informing»

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