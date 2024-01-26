Актриса Валерия Ланская не стала скрывать серьезные проблемы со здоровьем

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская призналась в серьезных проблемах со здоровьем, сообщив, что у нее был медиками обнаружен сахарный диабет I типа. Артистка поделилась деталями о недуге в интервью с информагентством WomanHit, объяснив, что она хотела предотвратить слухи и разъяснить сама свое состояние.

Люди могут вести полноценную нормальную жизнь

Ланская отметила, что диабет появился у нее во время беременности и остался даже после родов. Несмотря на сложности, Валерия подчеркнула, что люди с этим недугом могут вести полноценную нормальную жизнь. Актриса также выразила уверенность в том, что современная медицина позволяет справляться с болезнью, и подчеркнула важность публичной открытости по этому поводу.