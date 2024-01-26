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«Мечтал переспать с Верой Брежневой»: Стало известно, за сколько замужняя украинская певица могла провести ночь с богачом

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«Мечтал переспать с Верой Брежневой»: Стало известно, за сколько замужняя украинская певица могла провести ночь с богачом
Знаменитости
Источник фото: @v_bonya

В новом выпуске RUTUBE-шоу «Злые языки» ведущая Виктория Боня подвергла сомнению образ Веры Брежневой, описывая ее как артистку, готовую провести ночь за деньги. Боня утверждает, что у нее есть друг, мечтающий о сексе с Брежневой, и утверждает, что в 2011 году такая услуга стоила 100 тысяч долларов. 

«У меня есть один друг, он мечтал переспать с Верой Брежневой. Мой близкий человек ответил, что это реализуемо, поскольку она работает, но по желанию. В 2011 году стоило это 100 тыс. долларов», – сказала Боня. 

Виктория также утверждает, что мужчинам предлагалось начинать с подарка в виде часов стоимостью около 70 тысяч долларов, после чего певица могла решить, согласиться ли на свидание и продолжить дальше. 

«У нее муж был на тот момент, бизнесмен. Затем увела из семьи человека, вышла замуж за него. Искала выгодный брак всегда, принципов там никогда и не было», – добавила блогерша.

Информационное агентство «Informing»

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