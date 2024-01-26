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«Разжигают ненависть»: Директор Орбакайте заговорил о ее американском гражданстве — в скандал втянули силовиков

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«Разжигают ненависть»: Директор Орбакайте заговорил о ее американском гражданстве — в скандал втянули силовиков
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k_telegram

Гражданство Кристины Орбакайте вызвало обсуждение в свете распространения призыва в Благовещенске об отмене ее концертов. Авторы обращения утверждали, что российская певица обладает гражданством США - страны, которая, по их словам, финансирует и снабжает Украину боеприпасами. 

В связи с этим выступление дочери Примадонны назвали «кощунственным и безнравственным», добавив, что ветераны боевых действий воспринимают это как оскорбление и неуважение к памяти своих погибших товарищей. Тем не менее, подробности и факты о гражданстве Кристины Орбакайте могут требовать проверки. 

Александр Качан, директор звезды, подтвердил, что у певицы нет и никогда не было гражданства США. Он призвал тех, кто распространяет подобные утверждения, ответить перед силовиками и разъяснить цель и источник такой информации. 

«У Кристины никогда не было и сейчас нет гражданства США. Это информация от директора. Он задал вопрос самой певице и получил ответ. Пусть те, кто призывает отменить концерт как гражданки Америки, отвечают перед правоохранительными органами, по чьему заказу и с какой целью распространяют клевету, разжигая ненависть в отношении Кристины», – возмутился Зайцев.

Информационное агентство «Informing»

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